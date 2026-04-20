本日4月20日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「お花見で個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。「お花見で個人的ニュースを聞いてみた件」は、全国各地のお花見の名所で楽しくお花見している人に個人的ニュースについてインタビュー。娘さんの将来を左右する問題が発覚したラーメン屋さん