◇インターリーグパドレス2―1エンゼルス（2026年4月19日アナハイム）パドレスが接戦を勝ちきり、エンゼルスに連勝。ナ・リーグ西地区首位のドジャースに0.5ゲーム差に迫った。4回2死二塁、ボガーツの中前打で先制。1―0の7回にはジョンソンが2死一、二塁から左前打を放ち、2点目をたたき出した。投手陣は先発のキングが5回1安打無失点と好投。リリーフ陣が安定して回を重ね、2―1の9回からは絶対的守護神のミラーが登板