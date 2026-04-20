いすゞ自動車とトヨタ自動車はこのほど、次世代燃料電池(FC)小型トラックの量産化に向けた共同開発の推進で合意した。車両はいすゞのBEV(電気自動車)小型トラック「エルフEV」をベースとし、トヨタ製の新型燃料電池システムを組み合わせ、FCシステムの適合について両社で共同開発を行う。今回の取り組みを通じて特に貢献可能なSDGsの目標2027年度の生産開始を目指し、動力源におけるマルチパスウェイ(全方位)の考え方のもと、商用