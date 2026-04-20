コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーと、富士電機はこのほど、バーチャルPPAを締結した。同PPAのイメージ○再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献PPAの締結により、パワー半導体を製造する富士電機の松本工場(長野県松本市)は、コスモエコパワーが建設中の遠州風力発電所(静岡県掛川市、発電設備容量：6,330kW)から生み出される年間約1,000万kWh相当の環境価値を受け取る。これに