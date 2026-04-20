◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦で逆転負けを喫し、今季初の連敗となった。４番手右腕トライネンが７回に逆転２ランを含む３失点を許すと、８回は６番手ディアスもまさかの３失点。救援陣が崩壊し、逆転負けを喫し、ロバーツ監督は「２人ともただ鋭さがなかった。ブレイク（トライネン）はスライダーがあま