◆米大リーグレッドソックス２―６タイガース（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、本拠のタイガース戦の９回、代打で登場も二ゴロに終わった。連続試合安打は６で止まり、打率は３割ちょうどとなった。吉田は現地１７日のタイガース戦で代打サヨナラタイムリーを放ったが、タイガースがスクバル、バルデスと左腕を先発させたために、３試合続けてベンチ