歌手の松山千春が岩手県出身の歌手を「大好き」と絶賛した。松山は１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。番組内で現在開催中の「デビュー５０周年記念松山千春コンサート・ツアー２０２６春」の盛岡市での公演を観賞したリスナーからのメールを読み上げた。コンサート会場で岩手県出身の歌手・福田こうへいがステージに登壇し、デビュ