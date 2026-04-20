自動車業界にてDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した作業効率化のコンサルティングを行っているおおた開発効率化プロジェクトはこのほど、自動車業界に勤務する男女204人を対象に実施した、DXに関する調査結果を公開した。 【調査結果】チームリーダーに向いていると思う男性有名人ランキング 「チームリーダーに向いていると思う男性有名人を教えてください。(