NHKは、連続テレビ小説「ばけばけ」の総集編をゴールデンウィークに放送することを発表した。松江の没落士族・小泉セツとその夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、何気ない夫婦の日常を描いた作品。ドラマファンから「ロスだったので楽しみ」と喜びの声があがっている。 【写真】「このツーショットを見るだけで涙腺が」ファン感激！ NHKは17日に公式インスタグラム総集編を放送