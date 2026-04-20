父に俳優アーノルド・シュワルツェネッガー、母に作家のマリア・シュライバーを持つ、俳優のパトリック・シュワルツェネッガーが、新作映画「Beach Read」で女優のフィービー・ディネヴァーと共演する。ニューヨーク・タイムズのベストセラーに選ばれたエミリー・ヘンリーによる同名ロマンチックコメディ小説を、20世紀スタジオが映画化する新作に向け