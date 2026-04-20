中井卓大が12月に右膝の半月板を手術、リハビリを経て戦列へ戻るスペイン5部のCDレガネスBに所属するMF中井卓大は4月20日、自身の公式Xを更新し、負傷離脱から実戦復帰を果たしたことを発表した。中井は昨年12月に右膝の半月板手術を受けていたことを報告。約4か月にわたる懸命なリハビリを乗り越え、ついにピッチへと帰ってきた。中井は幼少期からスペインの名門レアル・マドリードの下部組織に所属し、「ピピ」の愛称で知