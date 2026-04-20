「造船業にスーパーサイクル（超好況期）が来たが、乗る機会すら消えてしまわないかと思い恐ろしいです」。造船業界によると韓国の中規模造船会社A社は昨年獲得したコンテナ船3隻の受注契約が2〜3月中に水泡に帰す危機に置かれた。船舶受注の必須条件である前受金払い戻し保証（RG）を受けられないためだ。RGは造船会社が船舶を適時に引き渡せない場合に金融機関が船主に前受金を代わりに支払うと保証する制度だ。A社の場合、2隻は