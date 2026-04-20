「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島が今季初の完封負けで同じく今季初の同一カード３連敗を喫した。ＤｅＮＡ戦は昨季から８連敗。大幅に組み替えた打線は右肩負傷から１軍復帰したドラ１位・平川が「１番・右翼」で２安打、４試合ぶりスタメンの同３位・勝田が猛打賞をマークするなどしたが、あと一本が出なかった。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「小園の状態が気がかり。一度、思い切り踏み込