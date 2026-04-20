奈良競輪場のF2「オッズパーク杯」は19日、2日目を終えた。ガールズの5R。中島瞳（21＝埼玉）が初日に続いて逃げ、末良く押し切った。連勝で決勝へと駒を進めた。「連勝で上がるのは2回目。自分で動ける時は動いて、いつかG1につながればいいかな。最後まで踏み切れています」先を見据え、あえて厳しい戦法で勝負にいく。たとえ勝ってもしんどいが、このしんどさが積もり積もって確固たる実力となっていく。中島はそのこと