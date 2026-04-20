人気レースクイーンの池永百合（30）が20日までに自身のインスタグラムを更新。白に青＆赤ラインのコスチューム姿で表彰台を報告した。「スーパー耐久、鈴鹿二日間ありがとうございましたM&KRacingRacerHondaCars桶川CIVIC97号車は、ST-TCRクラス2位表彰台でした」と報告。白に青＆赤ラインのコスチューム姿の写真をアップし「初戦から表彰台を見届けることができ、とても嬉しかったです。まずは、無事チェッカー