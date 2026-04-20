「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島は今季初の零敗を喫したが、チーム８安打は相手を上回った。守備中に右肩を負傷した３月３１日以来の出場となったドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が２安打。同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝は３安打など、ルーキーはチームに活気を与えている。自慢のバットコントールで快音を響かせた。４試合ぶりにスタメン出場した勝田がプロ２度目の猛打賞。