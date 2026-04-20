F-35B空母で「バイラクタル」も運用イタリア海軍のジュゼッペ・ベルッティ・ベルゴット参謀総長が2026年3月25日、トルコのバイカル社が開発する艦載型UAS（無人航空機システム）「バイラクタルTB3」を導入し、同海軍の空母「カブール」で運用する方針を明らかにしました。 【翼が摩訶不思議!?】これがF-35Bと一緒に運用される「無人機」です「カブール」はイギリス海軍のクイーン・エリザベス級空母などと同様、最新の第6世代戦