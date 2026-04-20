コリンズ・エアロスペースは、単通路機向けエコノミークラスシートの「Helix」のローンチカスタマーとして3社を獲得したことを明らかにした。ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」に合わせて発表した。単通路機の旅行ニーズに対応するために設計され、触覚的な快適さや選択が可能なアメニティを備えたデザインだという。従来世代の座席より広い居住空間や快適性も実現した。部品点数や複