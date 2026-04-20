高い成果を目指し、目標を増やせば増やすほど、部下は何も達成できなくなる――そんな逆効果に心当たりはありませんか。売上も利益も継続率もと求めれば、現場は迷い、結局どれも伸びません。どうすれば、部下が目標を達成できるようになるのでしょうか？SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原