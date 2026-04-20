プロイセン・ミュンスターに所属するFW山田新が新天地で待望の初ゴールを挙げた。昨年7月に川崎フロンターレから4年契約でセルティックへ完全移籍した山田。ただ、スコットランドの名門では公式戦11試合出場ノーゴールと不本意な結果に。これを受け、今年1月末に2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）のプロイセン・ミュンスターへ今季終了までのレンタル移籍で加入した。心機一転を図った新天地でもここまで5試合ノーゴール。直近4