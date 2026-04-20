体調不良時の検査代や健康への投資など、すぐにリターンが得られない自己投資をどう捉えるかで人生は大きく変わる。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「自分に投資する」という考え方についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）ちょっとした体調不良放置しても