スポルティングの日本代表MF守田英正がリスボン・ダービーで今季初ゴールを挙げた。1試合未消化で2位に位置するスポルティングは19日、プリメイラ・リーガ第30節で3位のベンフィカとのリスボン・ダービーに臨んだ。この試合で先発出場した守田は88分までプレーした。2ポイント差で迎えた注目のダービーは前半にアウェイのベンフィカが27分にアンドレアス・シェルデルップのPKによるゴールで先制する。だが、1点差で折り返