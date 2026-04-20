１８日の中日戦（甲子園）で福永裕基内野手（２９）が三塁カメラマン席に頭から落下し、負傷交代となった。悲劇のアクシデントから一夜明けて、球場関係者らがカメラマン席を確認。今後、同じ事故を防ぐためにも対応策を協議していくと、球場関係者は明かした。一、三塁を守る、阪神の大山悠輔内野手（３１）と佐藤輝明内野手（２７）もカメラマン席について言及。難しい問題であると理解しながら、改善を求めた。球場が騒然と