俳優の高島礼子（６１）が「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」（５月９〜１９日、東京・新橋演舞場）で、「石井ふく子生誕百年記念」と銘打たれて上演される新派の喜劇「明日の幸福」に出演する。「ありがとう」や「渡る世間は鬼ばかり」などテレビ、舞台で数多くのヒット作を世に送り出してきたプロデューサー、演出家の石井ふく子氏（９９）の作品に欠かせない存在となった高島が、石井作品の魅力や石井氏との交流、生誕百年記