ビジネスのアイデアがたくさんあがるのに成果があがらないのはなぜか。ビジネス書のベストセラー作家、ケヴィン・ダンカン氏は「必ずしもアイデアの数が重要だとは限らない。重要なのはその質であり、それが本当に実行されるかだ」という――。（第2回／全2回）※本稿は、ケヴィン・ダンカン『頭のいい人はこう考えるThe Smart Thinking Book』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／scyther5※写真