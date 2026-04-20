母に渡していたお金が使われず、まとまった金額として戻ってきた場合、その取り扱いに戸惑う方もいるでしょう。例えば300万円といった金額になると、「税務上どのように扱われるのか」と疑問に感じるケースも少なくありません。 このような資金のやり取りは、意図せず課税対象となる可能性もあるため、贈与税の基本的な考え方をあらかじめ整理しておくことが重要です。本記事では、後から受け取った場合の税務上の取