日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、毎週日曜7:30〜)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」の「ユニバーサル・スタジオ編」後編が18日に放送され、SNSでは「トラジャ(TravisJapanの愛称)とユニバの相性良すぎ」「メガネ姿がかわいい」「掃除姿がすっかり板についたね」などの声が上がった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンこの企画は毎週、Travis Japanメンバーのうち誰かが話題の場所・話題のコトを取