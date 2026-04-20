「NISA貧乏」が話題になっている。投資にお金を回しすぎて生活が苦しくなる状態を意味する。ファイナンシャルプランナーの横田健一さんは「お金は、自分らしく幸せに生きるための道具に過ぎない。そのことを忘れてはいけない」という――。写真＝iStock.com／CatLane※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CatLane■お金のプロが教える「NISA貧乏」の本当の恐ろしさ「将来が不安だから」「NISAの枠を早く埋めなきゃ」と投資を