シリア内戦の終結から1年あまりが経過し、難民を祖国に帰還させる動きが加速している。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「帰還者には、祖国までの旅費に加え、新生活への支援金も支給される。それでも昨年の帰国者は6500人、在独シリア難民95万人のうち、たったの1％にすぎない」という――。■元テロリストが国家元首に3月30日、シリアの暫定大統領であるアフメド・アル・シャラア氏がベルリンを公式訪問した。ついこの前ま