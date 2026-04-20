黒木華が、これまでにない“女性バディ”ドラマで新境地に挑む。きょう20日スタートのカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※初回15分拡大)は、政治家の不正を追った末に全てを失った秘書と、政治とは無縁だったスナックママが、都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。黒木は、役作りに悩んだ時期を明かしながらも、「茉莉とあかりがお互いを補い合って奮闘する姿に、私自身もパワーをもらっていま