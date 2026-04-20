第５７回読売マイラーズカップ・Ｇ２（１着馬に安田記念優先出走権）は４月２６日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。シックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は昨年の安田記念１２着以来、４戦ぶりの芝のレースになる。昨年の中山記念など、ここまでＧ２を３勝の実力はここでは上位。転厩初戦になるが、しっかりと乗り込まれていて状態面の不安はなさそう。アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道