◆米大リーグエンゼルス１―２パドレス（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が敵地のエンゼルス戦の９回に登板。三ゴロと２者連続空振り三振で８セーブ目を挙げた。１２球投げ直球５、スライダー７。最速は１０２・９マイル（約１６５・６キロ）に達した。これで昨年８月からの連続イニング無失点（ポストシーズン除く）は３２回２／３まで伸び、２００６年、Ｃ・メレデ