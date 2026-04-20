100以上、90台のアマチュアのスコアを分析すると、パターが40打以上になっている人も少なくない。つまりパターが上達するだけで一気にスコアアップできるのだ！ ゴミ箱にモノを投げるのも片手が簡単 パターが苦手な人は、ショルダーストロークを意識しすぎてバランスを崩してしまう人も多い。自分に合う片手で打つストロークに変えよう 90切り、100切りを狙うアマチュアの