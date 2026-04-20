食欲を刺激するスモーキーな香りに注目♡バーガーキング®から、人気の“ビッグマウス”シリーズに新たな「スモークハウス」が登場しました。直火焼きビーフと特製スモークベーコンソースが織りなす贅沢な味わいは、ボリュームも満足感も抜群。さらにチキンやナゲットの新作も加わり、今だけの特別なラインアップが楽しめます。 ボリューム満