◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦で今季4度目の先発。4回2/3を7安打3失点で今季初勝利はならなかった。それでもデーブ・ロバーツ監督（53）は佐々木の成長の跡を「見えたよ」と認めた。初回はわずか8球で3者凡退に仕留める最高の立ち上がり。2、3回は走者を出したものの、冷静にアウトを積み重ね、3回までをわずか2