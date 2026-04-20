フジテレビ系「オールナイトフジコ」でフジコーズの１人だったタレントの上杉真央（２１）が、１８日深夜放送のテレ東系「ゴッドタン」でテレビ復帰を果たした。２０２５年４月に文春砲で２３年夏の未成年飲酒を報じられ、半年間謹慎。昨年１０月に活動を再開し、過去を反省しつつ恩返しの気持ちで新たな一歩を踏み出している。「ゴッドタン」のプロデューサーは「−フジコ」でＭＣを務めていた佐久間宣行氏。恩師との再会で再