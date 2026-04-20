アメリカ中央軍は19日、「海上封鎖」の突破を試みたイラン船籍の貨物船をミサイル駆逐艦が停止させたと発表し、映像を公開しました。これに対し、イラン軍は報復を宣言しました。アメリカ中央軍動画より：貨物船トウスカ、機関室を離れよ。機関室を離れよ。航行不能にするための攻撃を行う用意がある。中央軍は、イラン船籍の貨物船の乗組員が、6時間にわたる度重なる警告に従わなかったため、機関室から退避するよう指示し、駆逐