シンガー・ソングライターゆりえ（35）が19日、自身のブログを更新。2019年（平31）3月に結婚した、俳優大浦龍宇一（57）と今年1月に離婚していたことを発表した。「ご報告」と題して「私事ですが、今年1月に離婚致しました。話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り開くことにしました。舞台を通じて出会ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています。これからは互いに励まし合える