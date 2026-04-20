NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月21日放送の第17話では、りん（見上愛）が美津（水野美紀）にトレインドナースの道を反対される。 参考：『風、薫る』佐野晶哉が気になって仕方がない『カムカム』松村北斗に続く飛躍なるか？ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんと直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）