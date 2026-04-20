私はエナ。ニオイづわりに苦しむ私を、ユウキは献身的に支えてくれています。好きなものを我慢し、あっさりとした食べやすい料理を作ってくれるユウキ。私は間違いなく「世界一の幸せ者」、夫に感謝する毎日です。食後に母からの電話でユウキのすばらしさを話すと、母もユウキの行動を褒め、私を気遣ってくれました。ユウキが洗い物をする音を聞きながら、私はお腹の子と共にこの温かい日々が続くことを願っていました。きっと私は