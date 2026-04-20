【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,447.43 △868.71（4/17）NASDAQ：24,468.48 △365.78（4/17） 1.概況 先週末の米国市場は主要3指数揃って続伸となりました。イランが停戦期間中のホルムズ海峡の解放を発表したことで早期の戦争終結への期待から米国株への買いが集まり、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数は再び最高値を更新する展開となりました。ダウ平均は210ドル高の48,788ド