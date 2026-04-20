パキスタンの首都イスラマバードにはアメリカとイランの先遣隊が入った可能性があると地元メディアが報じました。【映像】米イランの先遣隊が入った可能性があるイスラマバードパキスタンメディアによりますと、アメリカとイランの先遣隊が19日、イスラマバード入りしたとみられるということです。これに伴い、現地の警備体制は最高レベルに引き上げられています。また、イスラマバードのホテルやゲストハウスについても建物