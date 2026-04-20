和歌山県白浜町で災害用物資の備蓄や災害時の避難場所となる防災施設が完成しました。 完成したのは「東白浜防災センター」で白浜町によりますと、この施設は2階建てで保存食や毛布など災害用物資の備蓄倉庫や自家発電機などが備えられているということです。 また、1階部分は避難所として使用することができるということです。 19日は、町民に向けた内覧会も行われ参加者した町民らは防災への意識を新たにしていました。