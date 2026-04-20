アメリカ南部ルイジアナ州で銃撃事件が発生し10人が撃たれ、子ども8人が死亡しました。【映像】銃撃事件の現場付近の様子CNNによりますと、19日午前6時すぎルイジアナ州シェリーブポートで、銃撃事件が起きたと通報がありました。警察官が駆け付けると3つの住宅が犯行現場となっていて、合わせて10人が撃たれ、このうち1歳から14歳までの子ども8人が死亡しました。容疑者は車を奪って現場から逃走し、追跡した警察官に撃たれ