中国で世界最大規模の人型ロボットのマラソン大会が開かれました。去年の第1回から大幅にタイムが更新され、優勝ロボットの記録は人類の世界記録を超えました。【映像】もの凄いスピードで走るロボット尾崎記者リポ「各国からメディア関係者が詰めかける中、これからロボットによるマラソン大会が始まります。スタート地点では既にロボットがスタンバイをしています」尾崎記者実況「今、ハーフマラソン大会が始まりました。今、