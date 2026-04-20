◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦で今季4度目の先発登板となったが、4回2/3を7安打3失点で今季初勝利はならなかった。3回までわずか26球。直球主体で無失点に抑えたが、4回に1点を失うと、2点リードの5回には先頭のキャロスに3ボール1ストライクから甘く入った直球を左越えソロ。さらに続くマッカーシーにもボール