アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの再協議に臨むため、アメリカの代表団が20日にパキスタンに到着すると明らかにしました。【映像】米代表団の20日到着を明らかにしたトランプ氏トランプ大統領は19日、自身のSNSでイランがホルムズ海峡で船舶を銃撃したとして、「停戦合意への完全な違反」だと批判しました。そのうえでイランとの再協議に臨むため、アメリカの代表団が20日にパキスタンの首都イスラマバ