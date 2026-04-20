◇ア・リーグホワイトソックス7―4アスレチックス（2026年4月20日サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回無死一塁の第3打席で、3月の開幕3連戦以来、メジャーで2度目となる3試合連続の8号右越え2点本塁打を放った。結果は5打数で一発のみの1安打。とはいえ、その劇弾は味方ナインにも、ファンにも衝撃を与えた。フル