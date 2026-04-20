現役高校生シンガーソングライターのtuki.さんが2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのオフショットを披露した。「韓国オフ満喫してきた」tuki.さんは、「韓国オフ満喫してきた」といい、街を歩く姿や食事の様子など、韓国公演後に観光を楽しむ写真を投稿した。「ちなみに2キロ太りました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットとグレーのミニスカートを着用。黒いロングヘアをおろ