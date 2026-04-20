ツマ先下がりのショットのポイントとは 「キープレフト理論」式 ツマ先下がりのショットのポイントとは！？ ツマ先下がりの傾斜で普通に構えるとクラブのトウが浮き、ソールをすると手元が浮きます。 この解決方法はフェースを開くこと。ヘッドを寝かせて傾斜にフィットさせたら、フェースを目標に向くまで右に向けます。 その分、スタンス、身体ともにオープンにします。